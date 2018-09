Credit Suisse ist zu langsam

Man reibt sich die Augen. Seit Anfang 2017 gilt in der Schweiz der automatische Informationsaustausch, kurz AIA. Jede Bank muss von den meisten ihrer ausländischen Kunden jährlich Kontonummer, Steueridentifikationsnummer, Name, Adresse, Geburtsdatum, alle Arten von Kapitaleinkünften, Käufe und Verkäufe, Kontensaldo und tatsächlich nutzungsberechtigte Personen melden.

Und nun, am 17. September 2018, wirft die Finanzaufsichtsbehörde Finma der Credit Suisse (CSGN 14.515 0.31%) Mängel vor bei der Identifizierung der Vertragspartei, der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten sowie der Dokumentation. Es geht also nicht um komplexe Finanzberatung, sondern um elementare Vorgänge in Zeiten sowohl des AIA als auch der Geldwäschereibekämpfung. Die zweitgrösste Schweizer Bank hat im «kleinen Einmaleins» der modernen Vermögensverwaltung versagt. Eine happige Feststellung.

Ebenso ist es ist heute Standard, über eine konsolidierte Sicht der Kundenbeziehung zu verfügen – bei kleinen Banken und bei grossen sowieso. Und CS ist schliesslich ein internationaler Konzern. «Für ein effektives Geldwäschereidispositiv sollen sämtliche Rollen und Beziehungen eines Kunden für alle relevanten Stellen innerhalb der Bank auf Knopfdruck sichtbar sein», schreibt die Finma. Credit Suisse ist offenbar schon seit 2015 daran, eine solche Gesamtsicht zu implementieren. Umso weniger ist es verständlich, dass ihr von der Finma dennoch eine Frist bis Ende 2019 eingeräumt wird (werden muss), damit sie sich auf einen ordnungsgemässen Stand bringt.

Diese Verzögerung ist ein weiterer Hinweis darauf, dass das IT-System der Credit Suisse völlig veraltet ist und nur gefährlich langsam und aufwendig um neue Funktionen erweitert werden kann. Die Aktionäre können nur hoffen, dass bis 2019 nichts Schlimmes passiert – und dass das von der Finma verlangte höhere Tempo bei der Erneuerung der Systeme nicht allzu viel kostet. Dass CS den Personalbestand bei Global Compliance in drei Jahren bereits um 42% erhöht und über 800 zusätzliche Compliance-Spezialisten eingestellt hat, ist unter diesem Gesichtspunkt notwendig, aber nur teilweise erfreulich.