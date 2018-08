Credit Suisse: Katar erhöht Anteil

(AWP) Der Golfstaat Katar hat seine Beteiligung an der Credit Suisse (CSGN 15.055 -1.21%) ausgebaut. Laut einer am Samstag veröffentlichten Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse SIX hält die Qatar Holding LLC nun Erwerbspositionen von 16,04% nach zuvor gemeldeten 15,91%. Der Anteil an Namenaktien liegt neu bei 5,07%. Im August vergangenen Jahres war dieser Wert unter die Meldeschwelle von 5% gefallen.

Katar zählt mit Norges Bank, Blackrock und Harris Associate zu den grössten Aktionären der Grossbank. Der Staatsfonds war im Herbst 2008 nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers auf dem Höhepunkt der Finanzkrise bei der Credit Suisse eingestiegen.