Emittenten nehmen Volatilitätszertifikate unter die Lupe

Mitten in den Börsenturbulenzen am Dienstag überraschte Credit Suisse die Anleger. Der Emittent zieht ein in den USA gehandeltes populäres Volatilitätszertifikat zurück, nach einem Kursverfall von mehr als 80%. Auch die japanische Bank Nomura kündigt ein solches Anlageprodukt vorzeitig und lässt verlauten: «Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den Investoren für die verursachten beträchtlichen Schwierigkeiten.» Dies ist gemäss der Agentur Bloomberg der erste solche Rückzug in Japan.

Im Gegensatz dazu erklärt der amerikanische ETF-Anbieter ProShares, sein Volatilitätsprodukt bleibe bestehen, und «wir beabsichtigen, den ETF weiterhin in gewohnter Weise zu betreiben». Auch ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes Faktorzertifikat der Commerzbank bleibt im Handel. Die Anleger mit den gekündigten Zertifikaten haben das Nachsehen.