Grosser Abschreiber vermiest CS das vierte Quartal

Hedge Funds leiden. Seit Jahren hat die Branche mit Performanceproblemen zu kämpfen. Das bekommt nun auch Credit Suisse durch eine ihrer Beteiligungen zu spüren.

Der alternative Asset-Manager York Capital Management schliesst sein Hedge-Funds-Geschäft in Europa, spaltet selbiges in Asien ab und strukturiert in den USA um. York, gegründet von Milliardär Jamie Dinan, konzentriert sich primär auf Private Equity, Private Debt und kredit­besicherte Verbriefungen. Das hat eine happige Wertminderung Yorks zur Konsequenz und trifft auch Credit Suisse.

Die Grossbank, die an der nichtkotierten York einen nicht bezifferten Anteil hält, muss darauf im laufenden vierten Quartal rund 450 Mio. $ abschreiben, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat. Dadurch werde sich die harte Kernkapitalquote (CET1) voraussichtlich rund 7 Basispunkte reduzieren. Die Quote dürfte sich allerdings bei 13% halten, die Dividende und das Aktienrückkaufprogramm für 2020 und 2021 seien nicht in Gefahr, wie CS mitteilt. Auch an den verwalteten Vermögen im CS-Asset-Management von 483 Mrd. Fr. macht York nur rund 1% aus.

Den Quartalsgewinn der Bank dürfte es hingegen empfindlich treffen, wenn man bedenkt, dass sie im vierten Quartal 2019 unterm Strich 852 Mio. Fr. verdient hat. Im Asset Management, Teil der Division International Wealth Management, wo der Abschreiber gebucht wird, könnte gar ein Verlust resultieren. Der Bereich erreichte nach neun Monaten 2020 einen Vorsteuergewinn von «nur» 266 Mio. Fr.

Dabei sollte das Geschäftsjahr 2020 eigentlich als eines der besseren in die Geschichte der Bank eingehen. Nun wird sie wohl erneut die Eigenkapitalrendite von 10% nicht erreichen, ab der eine Grossbank gemeinhin überhaupt erst als wertschaffend für ihre Aktionäre gelten kann. «Es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Verzögerung und dann doch erheblichem Impact vergangene Gross­einkäufe dem Erwerber um die Ohren fliegen», kommentiert Javier Lodeiro, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank. Bei solchen Transaktionen würde eigentlich immer nur der verkaufende Hedge-Funds-Manager profitieren. Auch wenn das ­Ausmass des Abschreibers Credit Suisse nicht ins Wanken bringe, so zeige er doch, «dass bei den Grossbanken immer mit Störfeuer gerechnet werden muss». FuW bleibt bei ihrer Einschätzung der ­CS-Aktien: «Verkaufen».