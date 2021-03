Credit-Suisse-Partner unter Verdacht

Im Wirbel um ihre festgefahrenen Supply-Chain-Finance-Fonds versucht Credit Suisse, mit einer Teilauszahlung die Wogen zu glätten. Derweil kommen über die Partnergesellschaft Greensill beunruhigende Aspekte ans Licht.

Credit Suisse will den Anlegern, alles professionelle Investoren, das Bargeld aus den eingefrorenen Lieferkettenfinanzierungsfonds auszahlen. «Angesichts der beträchtlichen Menge an Barmitteln in den Fonds untersuchen wir Mechanismen, um überschüssige Barmittel an die Investoren auszuschütten», schrieb die Grossbank in einer Mitteilung.

Fondsmanager in Zürich

Credit Suisse hatte Anfang Woche überraschend Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen an ihren vier sogenannten Supply Chain Finance Funds mit einem Gesamtvermögen von rund 10 Mrd. $ ausgesetzt. Sie begründete die Massnahme mit den Bewertungsunsicherheiten und ihrer treuhänderischen Verantwortung zur Sicherstellung der Gleichbehandlung der Investoren. Weitere Pläne sind nicht bekannt. Der Schweizer Asset-Manager GAM hat diese Woche bekannt gegeben, seinen Supply-Chain-Finance-Fonds zu liquidieren.