Credit-Suisse-Präsident will Vertrauen der Kunden zurückgewinnen

(Reuters) Der neue Credit Suisse-Präsident will das angeschlagene Vertrauen von Kunden und Investoren zurückgewinnen. Das Management werde alles dafür tun, damit die Schweizer Grossbank nach einer Serie von Rückschlägen aus eigener Kraft zu Stabilität und Erfolg zurückfinde, sagte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann am Freitag laut Redetext auf der virtuell abgehaltenen Generalversammlung. «Ja, sie ist in einem Formtief», sagte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als CS-Präsident. «Und ja, wir brauchen fundamentale Veränderungen.» Die Bank habe aber auch eine starke Kundenbasis, sei in vielen Bereichen führend und verfüge über eine starke Kapitalbasis. Credit Suisse habe einen klaren Plan, um die Bank wieder zu profitablem Wachstum zu führen. «Und so das nachhaltige Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden, Regulatoren und Investoren zurückzugewinnen.»

Credit-Suisse-Aktionäre lehnen Entlastung ab

Klatsche für die Credit Suisse-Spitze: Die Aktionäre der Schweizer Grossbank verweigern dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020. Auf der Generalversammlung vom Freitag sprachen sich fast 60% der Eigner gegen eine Entlastung aus. Sie folgten damit der Empfehlung der einflussreichen Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis. ISS hatte auf eine Reihe von Risiko- und Kontrollproblemen verwiesen, die mit erheblichen finanziellen und Reputations-Kosten für die Bank und damit auch für ihre Aktionäre verbunden seien. Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann erklärte, er nehme den Entscheid der Aktionäre mit Bedauern zur Kenntnis.

CS nominiert Axel Lehmann als neuen Präsident

Die Credit Suisse-Aktionäre haben Axel Lehmann mit grosser Mehrheit zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Lehmann hatte das Präsidentenamt bei der Grossbank nach dem jähen Rücktritt von António Horta-Osório übernommen. Er sitzt erst seit vergangenem Oktober im CS-Verwaltungsrat.

Die Aktionäre wählten Lehmann nun an der Generalversammlung mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 95,3% in das Präsidentenamt. Die weiteren erneut zur Wahl antretenden sowie die neu kandidierenden Verwaltungsräte wurden mit Ja-Mehrheiten zwischen 70 und 97% gewählt. Neu ziehen damit Mirko Bianchi, Keyu Jin und Amanda Norton in den Verwaltungsrat der CS ein.

Nicht mehr zur Wahl angetreten sind dagegen der langjährige VR-Vizepräsident Severin Schwan sowie Kai Nargolwala, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, und Juan Colombas, der als Vertrauter des früheren Präsidenten Horta-Osório gilt. Neuer CS-Vizepräsident soll nun der frühere Pictet-Manager Christian Gellerstad werden.

Ehemaliger UBS-Manager

Der neue VR-Präsident Lehmann war vor seinem Engagement bei der Credit Suisse (CSGN 6.72 +5.56%) von 2015 bis Januar 2021 in der Konzernleitung der UBS (UBSG 16.72 +0.81%) tätig gewesen: Bei der CS-Konkurrentin war er zunächst Group Chief Operating Officer (COO) und danach Leiter des Schweizer Geschäfts. Zuvor hatte er beim Versicherer Zurich unter anderem die Funktion eines Chief Risk Officer besetzt. In den CS-Verwaltungsrat berufen wurde Lehmann im vergangenen Jahr, dies vor allem wegen seiner Erfahrung im Risikomanagement.

Lehmanns Vorgänger Horta-Osório war im Januar 2022 nach nur gerade gut acht Monaten im Amt wieder zurückgetreten. Zum Verhängnis wurden ihm Verstösse gegen Corona-Quarantäne-Auflagen in der Schweiz und in Grossbritannien – dies nachdem er immer wieder eine neue Kultur des Risikomanagements und der persönlichen Verantwortung für die von Pannen geschüttelte Grossbank gefordert hatte.