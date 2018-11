Credit Suisse setzt nach Brexit auf Madrid und Frankfurt

(AWP/JH) Bei Credit Suisse (CSGN 11.905 -0.25%) konkretisieren sich offenbar die Pläne, wie sie sich nach dem Brexit in Europa aufstellen will. So solle der Standort Madrid wichtiger werden als bislang angenommen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend mit Verweis auf Insider. In der spanischen Hauptstadt solle der Trading Hub für die EU entstehen.

Die Grossbank bestätigt gegenüber «Finanz und Wirtschaft», dass gewisse Aktivitäten in die spanische Hauptstadt verlagert werden. Wie viele Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt verschoben werden, wollte sie hingegen nicht kommentieren, das sei vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen abhängig. Der Bloomberg-Bericht spricht von 250 Mitarbeitern, die in einem ersten Schritt von London nach Madrid wechseln.

Im Unterschied zu anderen Banken plant Credit Suisse die Errichtung von zwei europäischen Zentren, einem in Madrid, einem in Frankfurt.

Gemäss dem Bericht sprechen nicht zuletzt die tieferen Kosten für die Standorte. Es sei aber noch kein definitiver Entscheid gefällt worden, heisst es weiter.

Ein CS-Sprecher sagte gegenüber Bloomberg lediglich, die Bank wolle auch im Falle eines «harten» Brexit den Zugang zum EU-Markt nicht verlieren. Die Lösung dafür umfasse mehrere Standorte, wobei auch London wichtig bleiben werde.

