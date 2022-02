CS soll Kriminelle als Kunden akzeptiert haben

Jetzt auch noch das. Zu einer Unzeit wird enthüllt, dass die angeschlagene Grossbank kumuliert Gelder in Milliardenhöhe von Potentaten, Kriminellen und sonstigen juristisch und moralisch fragwürdigen Personen angenommen hat. Dass die historische Praxis unter dem damals geltenden Bankgeheimnis höchst problematisch war, kann nicht wirklich erstaunen – wobei CS damals wohl nicht das einzige Schweizer Institut war, das Geld aus unsicheren Quellen angenommen hat. Einigermassen tröstlich ist die Tatsache, dass neun von zehn dieser problematischen Kundenbeziehungen mittlerweile aufgelöst worden sind. Fragen werfen die verbleibenden 10% der Kunden auf. Hier täte die Bank gut daran, schnell und transparent Klarheit zu schaffen und aufzuräumen. Sonst ist es der Job der Finma, hier Aufklärung einzufordern, zumal das Vertrauen in die bestehenden Risikomanagement- und Compliance-Prozesse der Bank arg angeschlagen ist. Den Kapitalmarkt scheinen die Enthüllungen derweil nicht sonderlich zu beunruhigen, die CS-Aktien handeln zwar schwach, doch das tun sie seit Wochen, in einem ausserordentlich nervösen Markt. Das ganze Ausmass der problematischen Beziehungen wird erst in den kommenden Tagen zum Vorschein kommen, wenn das Journalistennetzwerk weitere Informationen präsentieren wird. Und auch wenn weitere prominente Kundennamen auftauchen, ist dieses Datenleck bloss Symptom eines fundamentalen Problems der Bank: des mangelhaften Bewusstseins für und Umgangs mit Risiken. Erste Schritte, um dem entgegenzuwirken, wurden unternommen – etwa mit dem jüngsten Rückzug aus etlichen afrikanischen Ländern –, doch bis sich fundamental an der Kultur etwas ändert, dürften Jahre vergehen. Für den neuen Präsident Axel Lehmann und CEO Thomas Gottstein ist das Datenleck bloss ein weiterer Bullet Point in einer bereits sehr langen Liste von Problemen.