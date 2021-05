Credit Suisse und ihre Krux mit Softbank

Credit Suisse will offenbar ihre Geschäftsbeziehungen zur Softbank-Gruppe kappen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das würde vor allem die Investmentbank betreffen. CS wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern. Der japanische Medien- und Techkonzern des Milliardärs Masayoshi Son spielte eine kritische Rolle in den Lieferkettenfinanzierungsfonds, die CS mit der mittlerweile insolventen Investmentgesellschaft Greensill Capital aufgelegt hatte.

CS schickte Anfang März die vier Greensill-Fonds mit einem Gesamtvolumen von 10 Mrd. $ in Liquidation, nachdem der Versicherer Tokio Marine die Produkte nicht weiterversichern wollte. Wie CS mitteilt, seien Stand Mitte Mai 5,9 Mrd. $ als Barmittel gesichert, davon seien 4,8 Mrd. $ bereits an die Investoren ausgeschüttet worden. Wie FuW aus der Bank erfahren hat, wird sie in den kommenden Tagen eine neue Wasserstandsmeldung abgeben.