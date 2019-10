Credit Suisse verdoppelt Gewinn

Credit Suisse (CS) hat im dritten Quartal den gewohnten saisonalen Effekt zu spüren bekommen und hat im Vergleich zum zweiten Quartal nachgelassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Bank allerdings merklich verbessert und die Erwartungen der Analysten geschlagen. Hier macht sich aber auch ein hoher Sondergewinn aus der Übertragung des Credit Suisse InvestLab an die Allfunds Group in den Zahlen bemerkbar. Während sich die Vermögensverwaltung auch deshalb sehr gut entwickelt hat und erneut ein starkes Nettoneugeld angezogen werden konnte, harzt das Investmentbanking mit seinem Beratungs-, Finanzierungs- und Emissionsgeschäft. Die Bank spürt hier das aktuelle unsichere Umfeld u.a. wegen des US-chinesischen Handelsstreits. So wird CS eine Eigenkapitalrendite von 10%, ab der eine Grossbank gemeinhin als wertschaffend gilt, in diesem Jahr wohl wieder nicht erreichen. Zumal sie selbst davon ausgeht, dass das Geschäft in absehbarer Zukunft von den Turbulenzen beeinträchtigt sein wird.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.