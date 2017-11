Credit Suisse wird vom Regulator als sicherer eingestuft

Der Finanzstabilitätsrat (FSB) spricht Klartext: Die US-Bank J. P. Morgan wird weltweit als die riskanteste Bank eingestuft. Das geht aus der aktuellen Liste der dreissig systemrelevanten Banken hervor. Kein anderes Institut wird als so risikoreich eingestuft. Im Vorjahr hatte es sich diese Position noch mit Citigroup geteilt.

Je nach Risikoeinschätzung des FSB muss eine Bank strengere Kapitalisierungsvorschriften erfüllen. Für J. P. Morgan bedeutet das 2,5 Prozentpunkte an zusätzlichem Kapital. In Kategorie 3 sind die US-Banken Citigroup und Bank of America sowie die Deutsche Bank und die britische HSBC und gelten damit ebenfalls als risikoreich. Die chinesischen Institute Bank of China und China Construction Bank haben sich seit 2016 um eine Risikoklasse verschlechtert.