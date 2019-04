CS vor Banklizenz in Saudi-Arabien

(AWP/Reuters) Die Credit Suisse (CSGN 13.65 0.96%) ist bei ihren Bemühungen um eine Banklizenz in Saudi-Arabien am Ziel. Die entsprechende Genehmigung werde der Grossbank ausgestellt, erklärte der saudische Finanzminister am Mittwoch.

Das Institut hatte sich bereits seit längerem für eine volle Banklizenz in der grössten Volkswirtschaft im Nahen Osten beworben. Bankchef Tidjane Thiam war dafür nach eigenen Angaben persönlich in das Land gereist.

Doch mit dem Aufruhr um den verschwundenen saudiarabischen Journalisten Dschamal Khaschoggi hatte Thiam seine Teilnahme an einer saudi-arabischen Investorenkonferenz im Herbst vergangenen Jahres abgesagt – so wie einige andere Wirtschaftslenker auch.