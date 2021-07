Credit Suisse: Wenn nur Archegos nicht wäre

Es könnte so schön sein. Da läuft es operativ so gut wie seit Jahren nicht mehr für Credit Suisse (CS), doch das Debakel rund um den Hedge-Fund-Kunden Archegos vermiest ihr das Geschäftsjahr 2021. Da helfen auch gute Zweitquartalszahlen wenig, die sie am 29. Juli präsentieren wird. Noch in der Woche davor, am 20. Juli, wird UBS ihre Zahlen vorlegen und der kleineren Konkurrentin vom Paradeplatz ganz klar den Rang ablaufen.

Denn zwar war UBS auch vom Archegos-Kollaps betroffen und verlor damit im ersten Quartal fast 800 Mio. $. Der Verlust wurde angesichts eines immens starken operativen Ergebnisses aber übertüncht. Anders als bei CS, deren Traumergebnis von einem Rekordverlust von 4,4 Mrd. Fr. durch Archegos zunichtegemacht wurde. Schon damals war klar: Auch im zweiten Quartal wird das Debakel noch seine Spuren hinterlassen und mit rund 600 Mio. Fr. zu Buche schlagen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an