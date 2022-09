Credit Suisse will Tausende Stellen streichen

(Reuters) Die krisengeplagte Grossbank Credit Suisse (CSGN 4.86 -3.91%) will Insidern zufolge rund jede zehnte Stelle streichen, um Kosten zu sparen. Die Credit Suisse peile konzernweit die Streichung von rund 5000 Arbeitsplätzen an, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei aber noch kein abschliessender Entscheid gefallen, sodass sich die Zahl der Kürzungen noch verändern könne. Zur Jahresmitte beschäftigte die Bank insgesamt 51’410 Personen. Credit Suisse erklärte: «Wir haben bereits gesagt, dass wir detaillierte Informationen zu den Fortschritten unserer umfassenden Strategieüberprüfung zusammen mit den Drittquartalszahlen kommunizieren werden.»

Das «Handelsblatt» hatte zuvor berichtet, dass insgesamt 4000 Stellen abgebaut werden sollen, davon ein signifikanter Teil in der Zentrale in Zürich.