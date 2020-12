Credit Suisse forciert das Kreditwachstum

Thomas Gottstein vollzieht eine deutliche Abkehr von der kosten­fokussierten Strategie seines Vorgängers. Der CEO von Credit Suisse rückt vor den Investoren das Wachstum ins ­Zentrum seiner Botschaft. Vor allem kreditgetriebenes Wachstum.

Ein wichtiger Teil der Strategie 2021–2023 besteht in der Ausweitung des Kreditangebots, wie Thomas Gottstein im Gespräch mit FuW anlässlich des Investor Update der Bank am Dienstag darlegte. Die Geschäftsbereiche, die Vermögens­verwaltung anbieten, sollen den Vorsteuergewinn von heute 4 auf 5 bis 5,5 Mrd. Fr. steigern. Verschiedene Effekte sollen dazu beitragen, etwa eine intensivere Markt­bearbeitung in Asien, eine verstärkte Digitalisierung, eine von 28 auf 33% erhöhte Mandatsdurchdringung, der Ausbau des Angebots an Privatmarktanlagen, die engere Zusammenarbeit mit der Investment­bank und eine forcierte Kreditvergabe.