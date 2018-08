CS-Banker wechselt zur Deutschen Bank

Die Deutsche Bank hat Claudio de Sanctis als Europachef für ihr Wealth Management verpflichtet. Das teilt die grösste Bank Deutschlands am Donnerstag mit.

Erst Anfang Woche hatte Credit Suisse bekannt gegeben, dass de Sanctis die Bank im Zuge einer Restrukturierung verlassen werde. De Sanctis tritt seine Stelle bei der Deutschen Bank per 1. Dezember an. Er ist in Zürich stationiert.

Die Deutsche Bank habe die Stelle neu geschaffen, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Sie wolle ihr Geschäft mit vermögenden Kunden ausbauen und das Geschäft in der Region beschleunigen. Die Erträge sollen dadurch stabilisiert werden. De Sanctis verantwortet das Geschäft in mehr als einem Dutzend Ländern, dazu gehören unter anderem Deutschland, die Schweiz, Grossbritannien, Italien, Spanien und Frankreich.