CS-CEO: Bankenfusionen sinnvoll, aber kompliziert

(AWP) Nach Ansicht des CS-Konzernchefs ergeben Zusammenschlüsse von Banken im Prinzip viel Sinn – sie können aber auch schwierig sein. Dabei verwies Thomas Gottstein auf regulatorische Verschärfungen – Stichwort «too big to fail». Ähnlich äussert sich auch UBS-Chef Sergio Ermotti.

Dennoch werde die Konsolidierung der der Branche anhalten – in der Schweiz und in Europa insgesamt, sagte Gottstein am Dienstag an einer Finanzkonferenz der Bank of America (BAC 23.34 0.34%). Die Konsolidierung sei schon seit Jahren ein Thema. Unter anderem würden die anhaltenden Negativzinsen die Institute unter Druck setzen. Und in vielen Länder gebe es zu viele Banken.

Mit Blick auf das laufende Geschäft sagte Gottstein zudem, die Kundenaktivität in der Region Asien-Pazifik habe wieder stark angezogen. Die Region sei als erste von der Pandemie erfasst worden, erhole sich aber auch als erste wieder davon. Insgesamt sei das laufende Quartal aber saisonal ein «schwaches». Hinzu komme, dass das dritte Quartal 2019 sehr stark gewesen sei.

Ziele bestätigt

Gleichzeitig bestätigte Gottstein die mittelfristigen Ziele der Grossbank: Trotz der Unsicherheiten wegen der Coronakrise halte diese an ihrem Ziel für die Rendite auf dem materiellen Eigenkapital (RoTE) von 10 bis 12% fest. Und auch mit Blick auf die Kapitalisierung sei man zuversichtlich, mittelfristig weiterhin bei der harten CET1-Kernkapitalquote bei über 12% zu bleiben.

In diesem Zusammenhang bekräftigte der CEO ausserdem die Ausschüttungspolitik. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 war auf Druck der Aufsichtsbehörde Finma wegen der Coronakrise aufgeteilt worden. Über die zweite Hälfte sollen die Aktionäre am 27. November an einer ausserordentlichen Generalversammlung abstimmen.

Im nächsten Jahr soll für das Geschäftsjahr 2020 dann im Frühjahr wieder mindestens 5% mehr als im Vorjahr ausgezahlt werden. Und auch die Aktienrückkäufe sollen bald möglichst wieder aufgenommen werden, sagte Gottstein. Darüber werde nach der Generalversammlung im November entschieden.

Derzeit ist der ursprünglich für 2020 geplante Aktienrückkauf im Umfang von bis zu 1,5 Mrd. Fr. wegen Corona noch ausgesetzt. Zuvor waren im laufenden Jahr 28,5 Mio. eigene Titel im Wert von 325 Mio. erstanden.

Ermotti erwartet ebenfalls Konsolidierung

Auch der Chef der Grossbank UBS (UBSG 9.974 -2.31%) Sergio Ermotti hat einmal mehr betont, dass sich eine weitere Konsolidierung in der europäischen Bankenlandschaft nicht vermeiden lasse. «Dieser Zug hat den Bahnhof verlassen», sagte er am Dienstag an einer Finanzkonferenz der Bank of America.

Auf die Frage, ob die Schweizer Bank ein Teil dieser Konsolidierung sein werde, sagte er lediglich, dass Masse («scale») allein nicht alles sei. Es müsse nachhaltiger Aktionärswert geschaffen werden können. Mit Blick auf die Regulierungsbehörden sagte er zudem, er sehe diese nicht als Hindernisse an. Wenn ein Zusammenschluss Sinn ergibt, seien diese seiner Meinung nach offen. Das hätten sie auch in den vergangenen Monaten bewiesen.

Eine Kombination aus Zusammenarbeiten bei kleineren Themen sowie Übernahmen und Fusionen würden kritische Masse und Skaleneffekte erzeugen, fügte Ermotti noch hinzu.

Der Anlass der BofA läuft virtuell von Dienstag bis Donnerstag.