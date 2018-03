Chefs von UBS und CS dämpfen Euphorie

(AWP) UBS-Chef Sergio Ermotti hat nach einem guten Jahresstart die Erwartungen von Investoren gedämpft. «Der Start in das Jahr war euphorisch. Der Rest entspricht einem ‘weiter so’ von dem, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ich glaube nicht, dass man etwas anderes erwarten kann», sagte Ermotti am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz.

Eine konkrete Einschätzung zum Abschneiden der Bank im ersten Quartal wolle er nicht geben. Angesichts der strengeren Kapitalvorschriften (Basel 3) muss die UBS (UBSG 16.7 -3.47%) in den kommenden Jahren Kapital aufbauen. Die harte Eigenkapitalquote werde im laufenden Quartal auf rund 13 Prozent sinken, sagte Ermotti. Zum Jahresende lag sie bei 13,8 Prozent.

Für das Anlagegeschäft mit institutionellen Investoren (Asset Management) sieht Ermotti keinen Veränderungsbedarf. Zwar gebe es in der Branche eine Konsolidierung. Das Asset Management passe jedoch gut zur UBS. «Es braucht sehr wenig Kapital und trägt eine halbe Milliarde zum Vorsteuergewinn bei.»

Thiam bestätigt Ziele

Tidjane Thiam, Chef der anderen Schweizer Grossbank Credit Suisse (CSGN 16.3 -2.95%), sagte an der gleichen Konferenz das Handelsgeschäft in der marktabhängigen Division Global Markets (GM) habe im ersten Quartal in etwa vergleichbare Erträge zum Vorjahr geliefert. Dies ist ein leichter Rückschlag im Vergleich zum letzten bekannten Stand nach sechs Wochen.

Jetzt ist noch die Rede von einem «starken» Geschäft bei Aktienderivaten und ITS. Das Aktienemissionsgeschäft sei aufgrund der höheren Volatilität im bisherigen Quartalsverlauf dagegen schwächer als 2017, die Erträge im Bereich «Fixed Income» stabil. Die geschätzten Nettoerträge in US-Dollar seien somit bisher im ersten Quartal insgesamt im Rahmen der vergleichbaren Vorjahreswerte.

Bestätigt wird gemäss den Präsentationsfolien derweil die Gewinnziele und das Kostensparziel von mehr als 4,2 Mrd. Fr. über zwei Jahre. Über 75% davon seien bereits erreicht, heisst es.

Die komplette Historie zu Credit Suisse finden Sie hier. »