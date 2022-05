CS friert Milliardenvermögen ein

(Reuters) Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten ausführlichen Quartalsbericht beliefen sich die blockierten Vermögenswerte auf 10,4 Mrd. Fr. Die Schweizer Grossbank hatte zwar bereits in der vergangenen Woche bei der Veröffentlichung der Eckwerte zum ersten Quartal 10,4 Mrd. Fr. erwähnt, nun aber klargemacht, dass diese Gelder nicht abgezogen, sondern im Zuge der Sanktionen eingefroren wurden. Der Anteil russischer Kunden an den verwalteten Vermögen im Vermögensverwaltungsgeschäft belaufe sich nun auf weniger als 4% des Gesamtbestandes.

Im Zeitraum Januar bis März verbuchte die Bank einen Verlust von 273 Mio. Fr. Wegen der Invasion verbuchte das Institut dabei Rückstellungen für Kreditverluste im Umfang von 58 Mio. Fr. Dem Quartalsbericht zufolge kletterten die wertberichtigten Bruttokredite in der Vermögensverwaltung seit Ende 2021 um 230 Mio Fr. Haupttreiber seien dabei die Bereiche Luftfahrt- und Yachtfinanzierung, Lombardkredite, Exportfinanzierung und europäische Hypotheken gewesen. «Der Anstieg der gefährdeten Kredite beinhaltete negative Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen», hiess es von der Bank.