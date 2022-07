CS geht Vermögensverwaltungs-Allianz ein

(Reuters) Die Credit Suisse will im mexikanischen Vermögensverwaltungsgeschäft mit Actinver zusammenarbeiten. Im Rahmen der Vereinbarung werde CS Mexiko ein Portfolio von Kunden mit hauptsächlich inlandsbezogenen Bedürfnissen zusammen mit einem Team von Kundenberatern an das lokale Institut Actinver übergeben, teilte die Schweizer Grossbank am Mittwoch mit. Die Kundenbeziehungen und Beratungsdienstleistungen für die mexikanische Kunden mit komplexen, globalen Bedürfnissen verblieben bei CS Mexiko. Im kommenden Jahr werde die Credit Suisse (CSGN 5.47 -0.40%) weitere lokale Dienstleistungen wie die Verwahrung und Administration von Vermögenswerten an Actinver übertragen.

Im Gegenzug könnten mexikanischen Actinver-Kunden, die spezifische Anlageprodukte oder Zugang zu Kapitalmärkten benötigten, auf das Angebot der Credit Suisse zurückgreifen, hiess es in einer internen Mitteilung der Bank. Laut der Medienmitteilung unterliegt die Vereinbarung regulatorischen Zulassungen. Es handelt sich um die erste Allianz (ALV 175.14 -0.33%) des neuen Chefs der Vermögensverwaltung von Credit Suisse, Franceso De Ferrari (RACEm 174.50 -0.40%).