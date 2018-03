CS: «Mini-Boom» dank guter Weltkonjunktur

(AWP) Die Ökonomen der Credit Suisse (CSGN 16.795 -3%) (CS) heben ihre Prognose für das Schweizer BIP an. Neu erwarten sie im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,2%, nachdem sie zuvor von einem Anstieg um 1,7% ausgegangen waren. Die Hauptwachstumstreiber für die Schweizer Wirtschaft orten sie in der guten Nachfrage aus dem Ausland und in mehr Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen. Von der Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5800 2.11%)) erwarten sie im Frühling 2019 eine erste Zinserhöhung.

Die Schweizer Wirtschaft sei derzeit in einem «Mini-Boom», heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten «Monitor Schweiz» der CS für das 1. Quartal 2018. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die «äusserst dynamische Weltkonjunktur», welche die Exportindustrie beflügle. Zudem schaffe auch der zum Euro etwas schwächere Schweizer Franken den hiesigen Unternehmen mehr Luft bei ihren Gewinnen. Die verbesserte Gewinnsituation bei guten Konjunkturaussichten soll auch für mehr Investitionen sorgen.

Verhaltene Zuwanderung und geringe Lohnerhöhungen

Nur einen verhaltenen Anstieg erwarten die CS-Experten beim Privatkonsum. Der Grund ist die verhaltenere Zuwanderung als in den Vorjahren, wie auch das geringe Reallohnplus und die verhaltene Beschäftigungsentwicklung. Die CS-Ökonomen erwarten, dass im Jahr 2018 netto noch 50’000 Personen in die Schweiz einwandern werden. Verlangsamen dürfte sich zudem das Wachstum der Bauinvestitionen, dies sowohl wegen steigender Leerstände als auch im Hinblick auf steigende Zinsen.

Die Schweizerische Nationalbank dürfte nach Einschätzung der CS-Ökonomen im März 2019 wieder eine Zinserhöhung vornehmen: es wäre die erste Erhöhung seit dem Jahr 2007. Im Einklang mit der Europäischen Zentralbank (EZB) werde die SNB die Normalisierung behutsam fortsetzen, ein nur langsamer Anstieg des Zinsniveaus sei wahrscheinlich. Dennoch sei auch ein stärkerer Anstieg ein «ernstzunehmendes Szenario».

Kernrisiko Immobilienmarkt

Während die Staatsverschuldung der Schweiz im globalen Vergleich zu den tiefsten zähle und auch die Unternehmen vergleichsweise wenig verschuldet seien, sei die Verschuldung der Privathaushalte hierzulande wegen der Hypothekarschulden «rekordhoch», analysiert die CS. Die Hebelwirkung eines Zinsanstiegs auf die Haushaltsbudgets könnten denn auch «beträchtlich» sein. Wären die durchschnittlichen Hypothekarsätze heute so hoch wie 2007 (3,3%), so müssten die Eigentümerhaushalte doppelt so viel Geld für den Schuldendienst aufwenden wie heute.

Dennoch dürfte der private Konsum gemäss der Analyse der CS-Ökonomen insgesamt nur wenig auf Zinsänderungen reagieren. Dafür gebe es mehrere Gründe: Dazu gehören der grosse Anteil an Fix-Hypotheken sowie die verhältnismässig geringe Hauseigentümerquote.

Das «Kernrisiko» steigender Zinsen sieht die CS denn auch im Immobilienmarkt: Höhere Zinsen erzeugten Druck auf Immobilienwerte und trieben gleichzeitig die Finanzierungskosten nach oben. Die von Behörden und Banken getroffenen Vorsichtsmassnahmen begrenze aber das Risiko negativer gesamtwirtschaftlicher Auswirkungen, zeigen sich die Experten überzeugt.