CS will mit neuer Organisation aus Krise finden

(AWP) Die Credit Suisse (CSGN 9.51 -3.96%) baut ihre Organisation um und legt dabei den Fokus auch auf das Risikomanagement. Das bisher auf drei Divisionen verteilte Vermögensverwaltungsgeschäft wird in einer einzigen Geschäftseinheit zusammengefasst.

Ab Januar 2022 wird die Gruppe neu in vier Divisionen – Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank und Asset Management – und vier geografische Regionen – Switzerland, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Asia-Pacific (APAC) und Americas – gegliedert sein. Das Geschäftsmodell solle mit einer klaren Matrixorganisation vereinfacht werden, teilte die Grossbank am Donnerstag mit.

Das Kerngeschäft will sie stärken mit einer Zuteilung von rund 3 Mrd. Fr. Kapital bis 2024 an die Wealth-Management-Division. Ausserdem sind weitere Wachstumsinvestitionen mit zusätzlichen Investitionen von 2022 bis 2024 in Höhe von rund 1 bis 1,5 Mrd. pro Jahr in allen vier Divisionen vorgesehen.

Die Gruppe hat für den Zeitraum von 2022 bis 2024 klare Finanzziele für jede der neuen Divisionen festgelegt.

