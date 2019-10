CS schasst COO und Sicherheitschef und schont Thiam

Der Verwaltungsrat (VR) der Credit Suisse hat endlich Konsequenzen aus der Beschattungsaffäre rund um seinen Ex-Manager Iqbal Khan gezogen. Als Verantwortlichen identifizieren Präsident Urs Rohner und Co. Pierre-Olivier Bouée, Chief Operating Officer der Grossbank, der eigenmächtig gehandelt haben und den Bespitzelungsauftrag an seinen globalen Sicherheitschef, Remo Boccali, gegeben haben soll. Beide müssen ihre Koffer packen. Es ist ein hochnotwendiger Schritt des VR, der zugleich schreibt, dass die Bespitzelung falsch war. Ein Mindesteingeständnis für ein Vorgehen, das, wie man hört, zum Standard am Paradeplatz gehört. Komplett abgeschworen hat die Bank dieser Praxis damit aber nicht. Mit Bouée verliert Bankchef Tidjane Thiam jedenfalls einen seiner engsten Vertrauen. Der VR hält am CEO fest, er soll von der Angelegenheit nichts gewusst haben. Auch wird von Khan abgelassen, er habe nicht versucht, CS-Mitarbeiter oder -Kunden zur neuen Arbeitgeberin UBS zu lotsen, wo er heute seinen neuen Job beginnt. Personelle Konsequenzen waren unvermeidlich, denn ein Reputationsschaden für CS ist längst angerichtet. Auch Thiam und Khan sind, nachdem ihr persönliches Zerwürfnis ruchbar wurde, beschädigt. Es wird sich zeigen, wie es für beide am Paradeplatz weitergeht, denn das letzte Wort ist in der Affäre noch nicht gesprochen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin, ob Khan genötigt bzw. bedroht wurde. Für das ganze Bild fehlen noch diese Ergebnisse.

