CS schliesst Rechtsfall in den USA mit Zahlung ab

(AWP) Die Credit Suisse (CSGN 8.36 -2.97%) hat einen Rechtsstreit in den USA mit einer Zahlung beendet. Dabei geht um angebliche Manipulationen im Markt für Aktienleihe.

Die CS habe sich als einer von sechs Beklagten in einer ursprünglich von Iowa Public Employees Retirement System und anderen Rentenverbänden eingereichten Sammelklage zur Zahlung von 81 Mio. $ bereit erklärt, heisst es in einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom Wochenende.

Der Bericht bezieht sich auf eine Mitteilung der Anwaltskanzlei Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC. «Diese erste Vergleichsvereinbarung beinhaltet sowohl eine Barzahlung in Höhe von 81 Mio. $ als auch die Verpflichtung der Credit Suisse, mit den Klägern bei der Prozessführung und der endgültigen Verhandlung ihres Falles gegen die verbleibenden Beklagten zusammenzuarbeiten», so die Anwälte der Kläger in einer am späten Freitag eingereichten Gerichtsakte.

Die Kläger hatten Einheiten der Credit Suisse, von Goldman Sachs (GS 362.08 -0.27%), JPMorgan Chase (JPM 152.15 -1.15%) und drei weiteren Banken vorgeworfen, sich 2009 zusammengetan zu haben, um den Markt für Aktienleihe durch den Boykott von Startup-Plattformen wie AQS oder Data Explorers «in der Steinzeit» zu halten und so von den Investoren überhöhte Gebühren zu verlangen.

Die Credit Suisse selber schreibt dazu in einem Statement, das AWP vorliegt: «Obwohl wir weiterhin de Meinung sind, dass der Fall der Kläger gegen die Credit Suisse nicht als Sammelklage bezeichnet werden kann und dass die Ansprüche der Kläger unbegründet sind, freuen wir uns, den Rechtsstreit beizulegen.»

Neu sieben Versicherungsansprüche wegen Greensill

Die Credit Suisse hat am Montag ein monatliches Update zur Liquidierung der «Greensill-Fonds» an ihre Investoren versandt. Daraus geht hervor, dass die Zahl der geltend gemachten Versicherungsansprüche der Bank gegenüber den Versicherern der Schuldpapiere per Ende Januar auf sieben gestiegen ist.

Diese beziehen sich auf ein Engagement von Credit Suisse Asset Management von rund 1,2 Mrd. $. Per Ende 2021 waren über das Einreichungsverfahren bei der Greensill Bank erst fünf Versicherungsansprüche geltend gemacht worden.

Eine neue Auszahlung wurde im neusten Update keine angekündigt. Somit bleibt es dabei, dass im Zuge der Abwicklung 6,7 Mrd. der Fondsvermögen von ursprünglich rund 10 Mrd. $ zurückerstattet wurden.

Die Supply Chain Finance Fund wurden im Frühling 2021 eingestellt und werden derzeit abgewickelt. Die CS veröffentlicht das Investoren-Update zu den Fonds jeweils in der ersten oder zweiten Woche eines Monats.