CS spürt Verlangsamung der Geschäftsaktivität

(AWP) Die Credit Suisse (CSGN 6.90 -2.98%) verzeichnet eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem starken ersten Quartal 2021. Die Geschäftsaktivität sei nun wieder auf frühere Niveaus von vor der Corona-Pandemie zurückgekehrt. Gleichzeitig verspürt die Grossbank auch den negativen Einfluss ihres Ausstiegs aus dem Prime Services-Geschäft, also dem Geschäft mit Hedgefonds, wie sie in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht schreibt.

Generell lastet auf der Geschäftstätigkeit der Grossbank, dass die CS nach den Debakeln um den Hedgefonds Archegos und die «Greensill-Fonds» vor rund einem Jahr begonnen hatte, ihren Risikoappetit deutlich zu reduzieren. Die Vorfälle hätten auch die Entwicklung in gewissen Geschäften verlangsamt, was durch die angekündigten Reorganisationen des CS-Geschäfts noch verschärft wurde, heisst es nun in dem Geschäftsbericht.

Die CS erwartet weiterhin, dass 2022 zu einem «Übergangsjahr» werden wird. Die Resultate im laufenden Jahr dürften dabei von den gestiegenen Restrukturierungskosten wie auch von einem Anstieg von Lohnkosten beeinflusst werden. Dagegen werde der Nutzen der Kosteneinsparungen und der Reallokation zu Kerngeschäften erst ab dem Jahr 2023 sichtbar werden. Des Weiteren dürften die Resultate für 2022 auch die Volatilität des Aktienkurs der Allfunds Gruppe widerspiegeln, an der die CS einen Anteil von 8,6% hält.

Interne Untersuchung zu Datenleck

Bezüglich der als «Suisse Secrets» bekannt gewordenen Enthüllungen in diversen internationalen Medien will die Grossbank nun die internen Untersuchungen vorantreiben. Eine «Task Force» einschliesslich externer Experten wolle sich dabei nicht zuletzt der Datensicherheit und der Prävention von Datenlecks widmen, heisst es im Geschäftsbericht.

Laut den Medienberichten hat die CS über Jahre Autokraten, Drogendealer sowie mutmassliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert. Die Zeitungen stützten sich dabei auf Unterlagen über Konten von mehr als 30’000 Kunden aus aller Welt, die teilweise bis in die 1940er Jahre zurückreichten. Die CS weist die Anschuldigungen weiterhin deutlich zurück.