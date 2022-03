CS will Dokumente zu Krediten an Superreiche vernichten lassen

(AWP) Die Credit Suisse (CSGN 7.23 -0.90%) hat laut einem Artikel der «Financial Times» Investoren dazu aufgefordert, gewisse Dokumente im Zusammenhang mit der Verbriefung von Kreditrisiken zu vernichten. Dabei gehe es um Kredite an reiche Vermögensverwaltungskunden, die etwa mit Luxusjachten oder Privatflugzeugen besichert waren.

Die CS hatte laut dem Artikel solche Kreditrisiken verbrieft und an Hedgefonds sowie weitere Investoren weiterverkauft, denen dabei eine hohe Verzinsung in Aussicht gestellt wurde. Diese Investoren seien in der laufenden Woche nun von der Schweizer Grossbank brieflich aufgefordert worden, die Informationen im Zusammenhang mit der Transaktion «zu vernichten und dauerhaft zu löschen», schreibt die britische Wirtschaftszeitung am Mittwoch.

Die FT beruft sich dabei auf mehrere Personen, die solche Briefe erhalten hätten. Begründet werde die Aufforderung zur Vernichtung der Dokumente mit einem «Datenleck in den Medien», heisst in dem Artikel weiter. Die CS wollte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP keine Stellungnahme zu dem Artikel abgeben.

Laut einem früheren FT-Bericht waren Risiken im Zusammenhang mit Krediten über 2 Mrd. $ an eine Gruppe von Hedgefonds ausgelagert worden. Die mit Jachten, Flugzeugen, Immobilien oder weiteren Vermögenswerten abgesicherten Kredite waren unter anderem an russische Oligarchen gegangen. Aufgrund von Sanktionen gegen Russland sei es in den Jahren 2017 und 2018 zu Ausfällen bei den Krediten gekommen.

Die seit Monaten unter Druck stehende Credit Suisse war zuletzt Ende Februar wegen der sogenannten «CS-Leaks» in die negativen Schlagzeilen geraten. Dabei waren Kontendaten von mehr als 30’000 Kunden in den Besitz von Medien gelangt, die allerdings teilweise Jahrzehnte zurückreichen.