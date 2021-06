CS will mit Umbau Angriffsfläche verringern

Bei Credit Suisse muss sich etwas tun. Nach den Debakeln um die Greensill-Fonds und den Hedge Fund Archegos mit Milliardenverlusten ist ein «weiter wie bisher» kaum mehr möglich. Bereits bekannt war, dass der Verkauf des Asset Management (AM) eine Option ist, auch tiefe Einschnitte im Investment Banking (IB) werden längst kolportiert. Die Sorge, zum Ziel eines aktivistischen Investors zu werden, ist zwar begründet, doch in der Vergangenheit haben sich solche Vertreter stets die Zähne an der Bank und ihrem atomisierten Aktionariat ausgebissen. Auch die Übernahme oder die Fusion mit einem ausländischen Konkurrenten – wenn auch wahrscheinlicher geworden – dürfte Jahre dauern, hohe Kosten und Risiken bergen und wurde deshalb in Europa bisher kaum je in Angriff genommen. Ein Zusammenschluss mit UBS klingt wahrscheinlicher, doch um dafür das Plazet der Wettbewerbsbehörden zu erhalten, müsste eine weitgehende Zerlegung von CS folgen, die dem Management kaum zuzutrauen ist. Das wahrscheinlichste Szenario: CS baut im AM und im IB ab und wird in Zukunft – so die leise Hoffnung – eine risikoärmere, effizientere und rentablere Bank werden.