Dätwyler beschleunigt das Wachstum

(AWP) Das Industrieunternehmen Dätwyler (DAE 195.4 -1.31%) hat 2017 das Wachstumstempo gegenüber dem Vorjahr beschleunigt. Der Umsatz nahm 6,2% auf 1,29 Mrd. Fr. zu. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte resultierte ein organisches Wachstum von 2,9%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die starke Nachfrage nach Dichtungskomponenten aus der Healthcare- und Automobilindustrie sowie die Neupositionierung der Online-Distribution böten attraktive Chancen, lässt sich in der Mitteilung CEO Dirk Lambrecht zitieren. Er will das Wachstumstempo in Zukunft weiter beschleunigen.

Auch auf der Gewinnseite legte das Unternehmen zu. So erhöhte sich der Gewinn auf Stufe Ebit gut 11% auf 162,6 Mio. Fr. und die entsprechende Marge 60 Basispunkte auf 12,6%. Zum zweiten Mal in Folge erhöht Dätwyler deshalb die mittelfristige Zielmarge, nämlich neu auf 12 bis 15%. Werden Einmalkosten von knapp 10 Mio Fr., hauptsächlich für den Aufbau des neuen Enterprise Hub von Distrelec in Manchester, ausgeklammert, wäre gar eine Ebit-Marge von 13,4% erreicht worden.

Unternehmenszahlen in Mio. Fr. 2014 2015 2016 2017 Umsatz 1252 1165 1216 1291 – Veränderung in % - 9,4 - 6,9 +4,3 +6,2 Betriebsgewinn Ebit 132,3 126,1 146,1 162,6 – Veränderung in % - 2,7 - 4,7 + 15,9 +11,3 – in % des Umsatzes 10,6 10,8 12,0 12,6 Marge Technical Comp. in % 4,0 0,1 2,0 2,4 Marge Sealing Solutions in % 16,0 17,8 18,1 18,2 Gewinn 97,9 82,2 57,6 1) 123,7 – Veränderung in % - 18,6 - 15,8 - 29,9 +114,8 – in % des Umsatzes 7,8 7,0 4,7 9,6 freier Cashflow 139 79 39 3 Bilanzsumme per 31.12. 1160 1129 1217 1300 Flüssige Mittel netto 292 299 314 128 Eigenkapitalquote in % 65 64 66 69

1) inkl. Sonderkosten von 59,3 Mio. Fr. für den Übernahmeversuch von Premier Farnell

Der ausgewiesene Reingewinn hat sich gleichzeitig auf 123,7 Mio. Fr. mehr als verdoppelt, wobei Anpassungen auf latenten Steuern einen positiven Beitrag von 8,5 Mio beisteuerten. Im Vorjahr war ein Wert von 57,6 Mio. Fr. ausgewiesen worden, welcher allerdings von Sonderkosten durch die gescheiterte Übernahme von Premier Farnell belastet wurde.

Die Dividende je Inhaberaktie soll auf 3 Fr. erhöht werden. Im Vorjahr wurden 2.20 Fr. ausbezahlt.

Damit hat Dätwyler die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt, mit dem Reingewinn gar übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 1’294 Mio. Fr., für den Ebit bei 162,3 Mio und für den Reingewinn bei 111,9 Mio. Dätwyler selbst hatte im vergangenen August einen Umsatz im Bereich von 1,27 und 1,31 Mrd. Fr. in Aussicht gestellt sowie eine Ebit-Marge im oberen Bereich des Zielbands von 11 bis 14%.

Für 2018 stellt das Unternehmen einen Umsatz im Bereich von 1,35 bis 1,40 Mrd. Fr. in Aussicht. Der Ausblick sei optimistisch, heisst es dazu. Man sei zuversichtlich, den profitablen Wachstumskurs zu beschleunigen.

