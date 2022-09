Dätwyler lässt die Knöpfe morphen

Der Urner Industriekonzern Dätwyler muss sich seine Zukunft selbst bauen, denn das Ende des Verbrennungsmotors lässt langjährige lukrative Absatzmärkte für viele seiner Gummiteile verschwinden. Als Materialexperte für elastische Polymere will er sich aber nicht aus dem Fahrzeug der Zukunft verbannen lassen.

Ein Weg, auf den Dätwyler setzt, sind elektroaktive Polymere. Das sind, einfach gesagt, Bauteile aus elastischem Material wie Silikon, die sich unter Spannungseinfluss verformen. Aus dem Stromsignal wird also eine genau dosierbare und vielseitig nutzbare mechanische Bewegung. Der Vorteil liegt in weniger anfälligen Bauteilen und einem vibrationsfreien, lautlosen Betrieb.

Vielfältige Anwendungen

In einem Auto können das Knöpfe sein, die sich bei Annäherung einer Hand aus einer bisher glatten Oberfläche herausmorphen. Der Begriff «morphen» bezeichnet einen nahtlosen Übergang vom einen in den anderen Zustand, ähnlich dem Überblenden zwischen Szenen in Fotografie oder Film. Der Knopf wächst also unter dem Finger des Benutzers heraus. Auf die Betätigung reagiert er bei Bedarf mit einer Vibration und gibt so haptisches Feedback. Das wäre vor allem auf Displays oder Lenkradtasten vorteilhaft.