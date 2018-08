Dätwyler steigert sich weniger als erwartet

(AWP) Der Industriekonzern Dätwyler (DAE 188.6 -4.55%) hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg 7,7% auf 694,1 Mio. Fr. Der Betriebsgewinn wuchs 13,2% auf 90,7 Mio. Fr. Erwartet wurden rund 99 Mio. Fr.

Unternehmenszahlen in Mio Fr., 1. Semester 2013 2014 2015 A) 2016 2017 2018 Umsatz 706 654 579 621 645 694 - Veränderung in % .+3,8 -7,4 -11,5 +7,3 +3,8 +7,7 Betriebsergebnis (Ebit) 77,5 68,5 67,4 81,7 80,1 90,7 - Veränderung in % +18,1 -11,6 -1,6 +13,2 -2,0 +13,2 - in % des Umsatzes 11,0 10,5 11,6 13,2 12,4 13,1 Marge Technical Components 7,5 4,6 2,3 3,9 0,7 2,9 Marge Sealing Solutions 14,5 16,6 17,6 18,9 18,7 18,5 Gewinn 56,9 48,3 42,1 56,6 53,3 62,5 - Veränderung in % +21,1 -15,1 -12,8 +34,4 -5,8 +17,3 - in % des Umsatzes 8,1 7,4 7,3 9,1 8,3 9,0 Bilanzsumme per 30.6. 1041,9 1163 1092 1147 1221 1299 Nettoliquidität 128 262 272 111 281 220 Eigenkapitalquote in % 57 61 64 63 66 70

Unter dem Strich erzielte die Herstellerin von Dichtungskomponenten einen Gewinn von 62,5 Mio. Fr. Das sind 17,3% mehr als im Vorjahressemester, wie Dätwyler am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

Das Umsatzwachstum ist breit abgestützt. Die Division Sealing Solutions habe wesentlich zum Wachstum beigetragen. Die Nachfrage nach hochwertigen Komponenten für die Gesundheitsindustrie habe das Marktwachstum übertroffen, hiess es. Die Sparte hat den Umsatz 7,9% auf 453,2 Mio. Fr. erhöht.

Dichtungsgeschäft mit mehr Gewinn

Das Dichtungsgeschäft hat zum sechsten Mal in Folge den Betriebsgewinn gesteigert, wie Dätwyler weiter schrieb. Der Ebit der Division legte 6,6% auf 83,8 Mio. Fr. zu. Effizienzsteigerungen hätten höhere Rohmaterialpreise und Einmalkosten für Wachstumsprojekte nahezu kompensiert.

Die Nachfrage nach hochwertigen Komponenten für vorgefüllte Spritzen sei überdurchschnittlich hoch gewesen. Auch die Autosparte sei gewachsen, obwohl sich das Wachstum in China sowie in den USA im Vergleich zur starken Vorjahresperiode verlangsamt habe. Die Dichtungskomponenten von Dätwyler stehen weltweit in jedem zweiten Auto, in Milliarden von Spritzen und Arzneimitteltäschchen sowie in vielen Eisenbahntunneln im Einsatz.

Die Tunnelsparte habe im ersten Semester einen leichten Rückgang hinnehmen müssen. Hier werde das zweite Halbjahr dank dem Zuschlag für neue Projekte im Tunnel- und Gleisbau eine Verbesserung bringen.

Technische Komponenten profitabler

Der andere Geschäftsbereich Technical Components hat den Umsatz im ersten Halbjahr 7,4% auf 240,9 Mio. Fr. gesteiger. Restrukturierungsmassnahmen halfen zu einer Verbesserung des Betriebsgewinns auf 6,9 Mio. Fr. Im Vorjahr hatte Dätwyler hier lediglich 1,5 Mio. Fr. verdient. Allerdings hatten Einmalkosten zu Buche geschlagen.

Dätwyler zeigt sich zuversichtlich, dass die Gruppe das Wachstumstempo des ersten Semesters im zweiten Halbjahr halten kann. Der Konzernbereich Dichtungskomponenten sollte aufgrund der starken Marktpositionen und der guten Auftragslage das Marktwachstum in den wichtigen Segmenten Auto und Gesundheit übertreffen. Der Konzernbereich Technical Components intensiviere sein Marketing.

Für das Geschäftsjahr 2018 hält Dätwyler an den Prognosen fest. Der Umsatz dürfte 1,35 Mrd. bis 1,4 Mrd. Fr. erreichen. Trotz steigenden Rohmaterialpreisen und Anlaufkosten für neue Werke sollte die Ebit-Marge weiterhin im Zielband von 12 bis 15% zu liegen kommen. Vielversprechende Akquisitionsprojekte sollten im zweiten Halbjahr für zusätzliche Impulse sorgen.

