Daniel Becker: Mit Geduld und Gespür für die Dorfältesten

Rafiki Power trägt das Wort «Freund» auf Suaheli, der Landessprache Tansanias im Namen. Um ländliche Regionen in dem Land mit Strom zu versorgen, braucht es tatsächlich Vertrauen. Aber auch Geduld. Seit Daniel Becker mit seinem Start-up 2014 das erste Mininetzwerk (Mini-Grid) zum Laufen gebracht hat, sind sieben weitere hinzugekommen.

Gewinn macht Rafiki Power nicht. Das könnte in einigen Jahren anders aussehen. «Wir haben aktuell rund 900 Kunden. Rentabel wird das Projekt ab 50 000 bis 60 000», sagt Becker. Wobei staatliche Finanzierung Teil des Geschäftsmodells ist. «Bewohner in ländlichen Regionen können ihre Anschlüsse nicht selbst zahlen. Das wäre in Deutschland nicht anders, gäbe es dort keine Quersubventionierung von der Stadt aufs Land», sagt der 38-Jährige.