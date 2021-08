Daniel Grieder: ein alter Fuchs an neuem Ort

Der Wechsel, den Daniel Grieder nach dreiundzwanzig Jahren vollzieht, ist vielschichtig. Von den lebensfrohen Niederlanden und der Grossstadt Amsterdam auf die Schwäbische Alb ins beschauliche Metzingen, von der Leitung einer Lifestyle-Marke im Konzernverbund an die Spitze eines kotierten Premiumherstellers, aber auch in die Nähe der Stadt, in der er aufgewachsen ist, Schaffhausen.

Seit mehr als vierzig Jahren ist die Modebranche Grieders Welt. Das stellt die Konstante dar, wenn der Sechzigjährige an die Spitze des deutschen Modehauses Hugo Boss wechselt. Das Vorzeigeunternehmen der deutschen Mode hat in den letzten Jahren Patina angesetzt und so Kunden verloren. Zu wenig nahe am Puls der Konsumenten, zu viel Festhalten am früher Erreichten, lautete das Verdikt, das den Aktienkurs purzeln liess. Dazu kam die Pandemie, während der der Boss-Klassiker Herrenanzüge kaum gefragt war, weil weder Businessreisen noch festliche Anlässe auf der Agenda standen.

Tempo ist seine Stärke

Um den Staub von den Anzügen zu blasen und der Branche wieder zu zeigen, wer der Boss ist, dafür haben die Verantwortlichen Grieder geholt. Sie vertrauen auf seine Kreativität, seine Beharrlichkeit und sein Tempo, das er zu gehen gewohnt ist. Die Marke Tommy Hilfiger wäre ohne ihn nicht zur Weltmarke von heute geworden. Fast ein Vierteljahrhundert war er für sie tätig, zuerst als Importeur des damals in der Schweiz noch kaum bekannten Labels, zuletzt während sieben Jahren als Konzernchef. Er baute Hilfiger konsequent und mit hoher Geschwindigkeit aus. Eine seiner zündenden Ideen war der digitale Showroom, mit dem Hilfiger den Kundinnen und Kunden sein breites Angebot visuell näher brachte. Er öffnete die Modeschauen via Social Media für das Publikum und verkürzte die Zeit, bis die Kleider in den Regalen und im Internet verfügbar waren.