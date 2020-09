Dank Patrons zum Profit

Wenn es an den Finanzmärkten kriselt, gewinnen alte Werte an Bedeutung. Stabilität, Langfristigkeit, Umsicht: Für langfristig orientierte Anleger sind solche Tugenden zwar ohnehin wichtig, im Coronajahr haben sie aber an Bedeutung gewonnen. Davon profitieren die Aktien klassischer Familienunternehmen. Ihre Bilanzen gelten unter Experten oft als auffällig solid.

Das macht sich bezahlt. Eine Studie der Credit Suisse (CS) kommt zum Schluss, dass Familienunternehmen an der Börse bevorzugt werden. Wie Daten von über 1000 Familien- und Gründerunternehmen zeigen, haben deren Aktien Nicht-Familienunternehmen im laufenden Jahr um 300 Basispunkte geschlagen. Seit 2006 schnitten sie gar jährlich 370 Basispunkte besser ab. Familienunternehmen würden besonders in Phasen von Marktstress wegen ihrer defensiven Ausrichtung gute Ergebnisse erzielen, heisst es in der Studie.