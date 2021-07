Dann steigen sie halt

Ein Trauerspiel, was sich in den vergangenen Tagen in den virtuellen Meetings der Opec zugetragen hat. Trotz komfortabler Ausgangslage – es ging darum, die Förderquoten angesichts der immensen Nachfrage etwas zu erhöhen – haben sich die Mitglieder des Erdölkartells nicht geeinigt. Anscheinend stören sich die Vereinigten Arabischen Emirate an der Berechnungsmethode für die Länderquoten.

Ohne neuen Deal gelten vorerst die alten Förderquoten, und die sind laut Experten deutlich zu niedrig und schuld an der akuten Unterversorgung des Weltmarktes. Deshalb sind die Preise nach dem Opec-Debakel nochmals kräftig gestiegen. Gut 77 $ kostet das Fass Brent-Öl mittlerweile, mehr als doppelt so viel wie noch im vergangenen Herbst.

Das freut die Ölkonzerne und ein paar Ölstaaten, vor allem Russland, das sich wenig um die Quoten des Kartells schert. Für alle anderen bedeutet das: Energie wird teurer, und das heizt die Inflation zusätzlich an.

Bereits werden Stimmen laut, die dadurch den Aufschwung bedroht sehen. Doch das ist Schwarzmalerei. Denn erstens sind moderne Volkswirtschaften heute viel weniger stark vom Ölpreis abhängig als noch vor ein paar Jahrzehnten.

Zweitens wird sich der Ölpreis nicht einfach so schnell verdoppeln oder gar vervierfachen wie während der Ölkrise der Siebzigerjahre. Es besteht zurzeit zwar eine Knappheit am Ölmarkt, aber es ist eine Frage der Zeit, bis sie behoben ist.

An Kapazitäten mangelt es nicht: In den USA stehen die Schieferölproduzenten bereit, um von den höheren Preisen zu profitieren und den Markt ins Gleichgewicht zu bringen. Auch der Iran wartet nur darauf, sein Öl nach Aufhebung der Sanktionen wieder auf dem Weltmarkt verkaufen zu können.

Zudem besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Quotensystem der Opec nach dem jüngsten Knall ganz auseinanderbricht und bald jeder so viel pumpt, wie ihm behagt. In einem solchen Fall würde es mit den Öl- und den Energiepreisen schnell wieder in die andere Richtung gehen.