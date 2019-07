Novartis-Chef: «Dann wird es einen gewaltigen Wandel geben»

Novartis hat sehr gute Quartals- und Halbjahreszahlen vorgelegt und damit die Erwartungen der meisten Analysten übertroffen. Der operative Kerngewinn stieg in US-Dollar gerechnet 14%, die durchschnittliche Schätzung lag laut der Agentur AWP bei 5,3%. Bei den meisten Medikamenten war der Umsatz höher, als die Beobachter erwartet hatten. Auch die abgesetzten Volumen wuchsen ansehnlich.

Herr Narasimhan, beide Novartis-Divisionen, Innovative Medicines und Sandoz, konnten mengenmässig 10% mehr absetzen. Was macht Ihre Verkaufsabteilung besser als andere?

Mehrere Elemente treiben die grossartige Leistung an. Erstens die guten Studiendaten, die unsere Produkte validieren. Wir hatten etwa bei Cosentyx und Entresto, aber auch einigen neuen Krebsmedikamenten mehrere Publikationen, die ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit unterstreichen. Zweitens wirkt der Kulturwandel im Unternehmen sehr motivierend. In unseren Erhebungen sehen wir, dass unsere Leute an der Front engagiert sind – mehr als jemals zuvor. Ich bin sehr froh, dass der Kulturwandel beginnt, sich in höherer Leistung zu manifestieren. Das hatten wir uns immer erhofft. Drittens verfügt die Verkaufsabteilung nun in mehreren Ländern über effiziente digitale Hilfsmittel auf der Basis künstlicher Intelligenz.