Danone profitiert von Nachfrage nach Babynahrung in China

(AWP) Eine starke Nachfrage nach Babynahrung hat dem französischen Lebensmittelkonzern Danone im ersten Halbjahr auf die Sprünge geholfen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2,4% auf 12,5 Mrd. €, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte.

Auf vergleichbarer Basis belief sich das Plus auf 4%. Vor allem in China zog die Nachfrage nach Babykost an. Danone verbuchte hier ein Plus im zweiten Quartal von 30%. Die Franzosen schlugen sich damit besser als die Konkurrenten Nestlé (NESN 81.46 0.1%) oder Reckitt Benckiser (RB. 6834 8.17%), die ebenfalls Säuglingsnahrung anbieten.

Gebremst wurde der Konzern hingegen von einem Verbraucherboykott in Marokko. Danone und anderen Firmen werden überhöhte Lebensmittelpreise vorgeworfen.

Der bereinigte operative Gewinn legte 3,9% auf 1,78 Mrd. € zu, was in etwa soviel war, wie Analysten erwartet hatten. Der Nettogewinn auf vergleichbarer Basis stieg 8,2% auf 1,13 Mrd. €.