Darum macht die EZB Zinsgeschenke an die Regierungen

Die Eurozone kehrt mit einer historischen Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) zu positiven Zinsen zurück. Der EZB-Rat hat am Donnerstag den wichtigsten Leitzins, den auf die Einlagen der Banken, von 0 auf 0,75% angehoben – so stark wie noch nie in einem Schritt. Dies bedeutet nach Jahren des negativen Zinses, dass die Banken nun ganz regulär wieder von den Geschäften mit der Zentralbank profitieren werden. Seit dem 11. Juni 2012 hatte es keine positive Verzinsung mehr für die Geldhäuser gegeben.

Doch damit nicht genug: Auch die Regierungen werden von nun an von der Zentralbank subventioniert. Das hat der Rat ebenfalls am Donnerstag beschlossen. Bis 30. April 2023 gilt für die Verzinsung staatlicher Einlagen entweder der Einlagensatz für die Banken oder der Übernachtzins am Geldmarkt (Estr) – je nachdem, welcher Satz niedriger ist.

Staatliche Geldflut befürchtet

Die Währungshüter begründen diesen Schritt zunächst recht allgemein: um damit die «Wirksamkeit der geldpolitischen Transmission zu erhalten und ein ordnungsgemässes Funktionieren der Märkte zu gewährleisten». Der Grund dürfte aber darin liegen, dass die staatlichen Kassen die Geldmärkte fluten könnten und dort die Zinsen stärker als bisher in die Höhe treiben.