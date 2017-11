Das aktive Asset Management schlägt zurück

In den vergangenen Jahren hat sich der Wettbewerb innerhalb der Investmentfondsindustrie deutlich verschärft.Die Marktsituation ist schwierig, die Gebühren kamen vermehrt unter Druck – und die Performance aktiver Asset Manager fiel insgesamt enttäuschend aus. Das war jedoch nicht immer so und wird künftig nicht so bleiben.

Über den Autor Matthew Beesley ist seit Februar dieses Jahres Leiter Aktien bei der Fonds­gesellschaft GAM. Bei dem Posten handelte es sich um eine neugeschaf­fene Position. Beesley war zuvor in gleicher Funktion für Janus Henderson Investors tätig.

Seit der Finanzkrise ist das Marktumfeld für aktive Fondsmanager unbestritten sehr kompliziert: Die expansive Geldpo­litik vieler Industriestaaten hat zu massi­ven Verzerrungen an den Aktienmärkten geführt. Während sich die Welt von der Finanzkrise erholte, blieb das Gewinn­wachstum bei Unternehmen niedrig, die Vermögenswertinflation hingegen hoch. Die weltweit niedrigen Zinssätze verur­sachten starke Korrelationen innerhalb von Anlageklassen wie auch zwischen verschiedenen Vermögenswerten. Diese Rahmenbedingungen, insbe­sondere die hohen Korrelationen, erschwerten die Situation nicht nur für Fondsmanager. Auch für Investoren war es kaum möglich, zwischen guten und schlechten Portfoliomanagern zu unterscheiden.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 bietet sich jedoch ein völlig anderes Bild. Das Ende der expansiven Geldpo­litik scheint nahe und die Zinssätze stei­gen – zumindest in den USA – während sich weltweit die geldpolitischen Mass­nahmen zu normalisieren beginnen. Durch diese bedeutende Richtungsän­derung rückt das aktive Asset Manage­ment wieder stärker in den Vordergrund.

Die Spreu vom Weizen trennen

Es gibt eine Fülle an wissenschaftli­chen Studien, aus denen hervorgeht, dass sich der durchschnittliche aktiv verwaltete Fonds nach Abzug aller Gebühren schlechter entwickelt als sein Benchmarkindex. Dafür gibt es jedoch stichhaltige Gründe und keiner davon impliziert einen Mangel an Chancen oder fähigen Anlageexperten. Der entscheidende Punkt ist, dass viele Manager ihre Portfolios so genau auf den Benchmarkindex abstimmen, dass es kaum noch möglich ist, diesen nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Ein Fonds mit einem Tracking Error von drei 10Prozent und einer Gesamtkostenquote von 1,5 Prozent kann zum Beispiel unter dem Strich nur eine relative Performance im Bereich von minus 4,5 Prozent bis plus 1,5 Prozent erzielen. Mit anderen Worten: Die Wahrschein­lichkeit, dass er über einen beliebig ausgewählten Zeitraum schlechter abschneidet als die Benchmark, ist dreimal so gross wie die Chance einer Outperformance.

Eine 2013 veröffentlichte, vielbeach­tete Studie prägte den Begriff «Closet Indexing». Dieser Begriff bezeichnet die Praxis, sich an einem Benchmarkindex festzuhalten und dennoch zu behaup­ten, ein aktiver Manager zu sein und Gebühren für ein aktives Management zu verlangen. Der Autor der Studie stellte zudem fest, dass der aktive Anteil («Active Share») eines Fonds ein nütz­licher Anhaltspunkt zur Differenzierung zwischen tatsächlich aktiven Managern und solchen Managern sein kann, die Closet Indexing betreiben.

Interessanterweise kam bereits die frühere Studie von Antti Petajisto («Active share and mutual fund perfor­mance») 2013 zu dem Ergebnis, dass der Prozentsatz der aktiv verwalteten Fonds mit einem Active Share von über 80 Prozent zwischen 1986 und 2009 von rund 67 Prozent auf 20 Prozent zurück­ging. Gleichzeitig erhöhte sich der Prozentsatz der Fonds mit einem Active Share von 0 bis 20 Prozent (Closet Inde­xing) von zwei Prozent auf 15 Prozent. Diese Dynamik spiegelt die nicht zu unterschätzende Befürchtung wider, weit hinter der Benchmark zurückzublei­ben, und weniger das Bestreben, diese zu übertreffen. Das Ironische daran ist, dass das Closet Indexing mit einem solchen sicherheitsorientierten Ansatz effektiv die Argumente für ein passives Management gestärkt hat. Durch Closet Indexing ist der Eindruck entstanden, dass aktive Fonds nicht halten, was sie versprechen. Wäre ein aktiver Ansatz konsequent verfolgt worden, würde das passive Anlegen möglicherweise nicht als derart attrak­tive Alternative angesehen.

Im Grunde genommen verfolgt jeder Index-Tracker eine an der Marktkapita­lisierung orientierte Long-Momentum-Strategie. Das bedeutet per Definition, dass sie bei hohen Kursen kaufen, bei niedrigen Kursen verkaufen und damit passiv zur Entstehung und zum Platzen von Blasen verschiedener Vermögens­werte beitragen. Das Gleiche gilt für Closet Indexing. Im Gegensatz dazu sind tatsächlich aktive Manager ideal positioniert, um Bewertungsanomalien zu nutzen, die durch solch willkürliche Käufe und Verkäufe am kapitalisierungsgewichte­ten Markt entstehen.