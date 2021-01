Das Beste der anderen

Der Markt für Immobilien ist komplex und umkämpft – besonders in grossen Städten wie Zürich. Das zeigt sich gut am Beispiel von Frau Aubach, schreibt der «Tages-Anzeiger». Die Besitzerin eines Altbaus im beliebten Wiedikon ist vor gut zwei Jahren gestorben. Seither ist das geschehen, was derzeit oft geschieht, wenn Stadtzürcher Hausbesitzer sterben: Die Pensionskassen gewinnen, und die Mieter verlieren. Die Zeitung rekonstruiert ein typisches Zürcher Häuserschicksal.

♦

Schon dreissig Jahre sind vergangen, seit Tim Berners-Lee mit Freunden das World Wide Web entwickelt hat. Heute ist das Internet aus der Gesellschaft kaum mehr wegzudenken: Wenn wir uns verlaufen, öffnen wir Maps. Musik läuft über Spotify und die Serie bei Netflix. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» fragt sich, ob es überhaupt noch geht, mehrere Monate ohne Internet zu leben. Und das auch noch in einer Pandemie, in der man verstärkt auf soziale Medien angewiesen ist? Eine Wohngemeinschaft hat es für das Blatt getestet.

♦

Die Pandemie hat die Flugbranche auf den Kopf gestellt. Die Bewegungen in der Luft sind eingebrochen. Das hinterlässt bei führenden Fluggesellschaften wie Lufthansa Spuren. Die deutsche Regierung hat den Kranich mit einer Milliardenzahlung gerettet und ihn zu einem drastischen Sparprogramm gezwungen. Doch schafft es die grösste deutsche Fluggesellschaft, eine neue Strategie zu finden und sich aus der Krise zu hieven? Dieser Frage ist die «Süddeutsche Zeitung» nachgegangen.