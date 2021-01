Das Beste der anderen

Der Ausbruch der Coronakrise hat das Einkaufen in der Schweiz und auch in fast allen anderen Ländern weltweit völlig verändert. Der Onlinehandel ist wegen der Pandemie rasant gewachsen. Der «Economist» schreibt von der grössten Einkaufsrevolution, seit Einkaufszentren und Supermärkte vor fünfzig Jahren die Vororte erobert haben. Doch damit dieser Trend auf Wachstumskurs bleibt, empfiehlt das britische Magazin, nach China zu schauen. Dort sei die Zukunft des E-Commerce bereits gut erkennbar.

♦

Wochenlang behauptete Donald Trump fälschlicherweise, die Wahl von Joe Biden sei irregulär gelaufen. Am Mittwoch reagierten seine Anhänger – und griffen das Parlament an. Es waren verstörende Bilder, die aus dem US-Kapitol um die ganze Welt gingen. Vier Menschen sind während der Ausschreitungen gestorben, 52 sind festgenommen worden. Die «Washington Post» lässt den Tag Revue passieren.

♦

Es sind grosse Ziele, die Nobutaka Isoda zusammen mit seinen Geschäftspartnern in der japanischen Hauptstadt Tokio verfolgt. Das Team aus Ingenieuren und Architekten will die Stadt in einen Wald verwandeln. Realisieren wollen sie das mit einem 350 Meter hohen Gebäude, das aus 90% Holz und lediglich 10% Stahl besteht. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, wäre dieser Bau in der Architekturgeschichte einzigartig. In Tokio soll er bis 2041 Wirklichkeit werden.