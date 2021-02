Das Beste der anderen

Micheline Calmy-Rey brachte als SP-Bundesrätin von 2003 bis 2011 viel Schwung in die Schweizer Aussenpolitik. Heute lehrt die 75-Jährige an der Genfer Universität als Gastprofessorin, präsidiert eine Stiftung für Ethik im Sport und hat kürzlich ein Buch über die Zukunft der Neutralität publiziert. In einem Interview mit der NZZ erklärt Calmy-Rey, wo es in den Verhandlungen mit der EU harzt und weshalb es im Aussendepartement an Leadership fehlt. Dabei sticht ein Zitat heraus: «Die Politik muss wissen, was sie will. Die Schweiz weiss das nicht.»

Das Coronavirus stellt die Weltwirtschaft seit einem Jahr vor grosse Herausforderungen. Nur wenige Branchen profitieren von der Krise. Eine davon ist das Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Womöglich haben Algorithmen in der Pandemie bereits Zehntausende Menschenleben gerettet. Wie das «Manager-Magazin» schreibt, findet künstliche Intelligenz helfende Medikamente, erstellt Diagnosen und sogar Behandlungspläne. Nichtsdestotrotz warnen Experten vor hohen Risiken.

Die Flood Street unweit der King’s Road in Chelsea liegt in einer der teuersten Gegenden Londons. Es ist also zunächst einmal wenig bemerkenswert, dass dort derzeit eine Wohnung für umgerechnet 1,3 Mio. € angeboten wird. Musikfans – genauer Beatles-Fans – dürften die 84 Quadratmeter in einem orangefarbenen, zweistöckigen Backsteingebäude allerdings als Schnäppchen empfinden. Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, ist da mit dem Gruppenfoto für «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» eines der berühmtesten Plattencover überhaupt entstanden.