Das Beste der anderen

Gold gilt seit jeher als sichere Anlage in Krisenzeiten. Auch in diesen Tagen greifen viele Investoren zum Edelmetall. In einem Rausch steckt derzeit vor allem ein Land: Deutschland. Wie das «Handelsblatt» schreibt, kauft niemand so viel Gold wie die Deutschen. Edelmetallhändler erwarten das beste Jahr aller Zeiten. Doch beim Kauf machen Anleger immer wieder Fehler, was die Frage aufwirft, ob sich die Edelmetallrally fortsetzt.

♦

In den Vereinigten Staaten ist es so unruhig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Zwar stellt der US-Wahlkampf derzeit alles in den Schatten. Doch im Hintergrund brodelt es gewaltig. In Michigan hat die Bundespolizei FBI die Pläne von militanten Rechten durchkreuzt, berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Sie wollten Gouverneurin Gretchen Whitmer entführen, ihr eine Art Selbstjustizprozess machen und einen Bürgerkrieg entfachen. Dreizehn Personen sind vom FBI festgenommen worden.

♦

Sharing Economy ist erst wenige Jahre alt. Doch mehrere Unternehmen wie Uber und Airbnb haben es bereits geschafft, sich einen grossen Marktanteil zu sichern. Und die Geschäftsideen gehen nicht aus, wie das Beispiel von 1nitetent zeigt. Die Plattform vermittelt Zeltplätze bei Privatleuten im Garten. Das ist kostenlos, hat aber seinen Preis. Die «Zeit» wollte herausfinden, wer seinen Garten Fremden zum Schlafen anbietet, und ist auf Spurensuche gegangen.