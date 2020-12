Das Beste der anderen

Der Austritt Grossbritanniens aus der EU ist kompliziert. Noch immer liegt kein Vertrag über das zukünftige Verhältnis zwischen den beiden Parteien auf dem Tisch. Vor genau dreissig Jahren schien das noch undenkbar. Am 1. Dezember 1990 gelang der Durchbruch unter dem Ärmelkanal. Die «Süddeutsche Zeitung» hat dem Tunnel, der Europa den skeptischen Briten einst hätte näherbringen sollen, einen Besuch abgestattet.

Silvio Berlusconi kommt nicht zur Ruhe – zumindest auf politischer Ebene. Wie der «Spiegel» berichtet, versucht der inzwischen 84-Jährige noch immer, den Kurs der italienischen Regierung zu beeinflussen. Auch wenn seine Partei Forza Italia in der rechten Opposition gemäss Umfragen auf wenige Prozent Zustimmung kommt und inzwischen jüngere, aggressivere und erfolgreichere Politiker wie Matteo Salvini und Giorgia Meloni das konservative Lager dominieren.

Die Black-Lives-Matter-Bewegung hat im ablaufenden Jahr weltweit für viele Schlagzeilen gesorgt. Die Unterschiede in den Lebensbedingungen von Schwarzen und Weissen sind noch immer riesig. Das zeigt sich besonders gut am Besitz von Wohneigentum in den USA. In den Vereinigten Staaten besitzen Afroamerikaner deutlich weniger Immobilien als Weisse, schreibt das «Wall Street Journal». Doch die Häuser, in denen sie leben, hätten ein grosses Potenzial und seien um etwa 156 Mrd. $ unterbewertet.