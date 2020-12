Das Beste der anderen

Die Weltwirtschaft leidet unter dem Coronavirus. Viele Existenzen stehen auf dem Spiel. In Europa sei für die nächsten Monate mit einer wachsenden Zahl von Firmeninsolvenzen zu rechnen, warnen die Wirtschaftsminister von Deutschland und Frankreich in einem Interview mit dem «Handelsblatt». Um bestmöglich aus der Krise zu kommen, wollen Peter Altmaier und sein französischer Kollege Bruno Le Maire der europäischen Wirtschaft mit industriepolitischen Initiativen zu mehr Wachstum verhelfen.

♦

Eine eigene Immobilie zu besitzen, ist für viele ein Lebenstraum. Doch ein Haus zu kaufen, ist nicht ganz so einfach, wie man es sich auf den ersten Blick vorstellt. In Deutschland gilt die Faustregel, dass Immobilienkäufer etwa 20% des Kaufpreises an Eigenkapital mitbringen. Doch kann man auch für 650’000 € eine Immobilie kaufen ohne einen Cent Eigenkapital? Man kann, antwortet die «Zeit». 100%-Finanzierungen seien heute durchaus üblich, aber auch heikel.

♦

Die Infektionszahlen steigen in der Schweiz wieder. Der Bundesrat entscheidet diesen Freitag über weitere Einschränkungen für die Wirtschaft. So sollen gemäss Regierungsvorschlag abends ab 19 Uhr und sonntags Restaurants und Läden geschlossen sein. Für den Fall einer weiteren Verschlechterung der Lage hat die Regierung für die nächste Woche schon zusätzliche Verschärfungen angedroht. Doch mit welchen neuen Einschränkungen muss das Gastgewerbe konkret rechnen? Die NZZ hat die entsprechenden Antworten.