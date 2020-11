Das Beste der anderen

Zu den Leidtragenden der Coronakrise gehören die Obdachlosen. Während des ersten Lockdown im Frühling mussten in Deutschland viele Notschlafstellen schliessen. Doch wie die «Welt» berichtet, haben die Helfer inzwischen daraus gelernt. Vor dem Winter entstehen Unterkünfte an ungewöhnlichen Orten. So zum Beispiel mitten in der norddeutschen Grossstadt Hamburg, wo in diesen Tagen ein Club zu einer Schlafgelegenheit für Obdachlose umgebaut wird.

♦

Während die Profisportler nach wie vor ihrem Beruf nachgehen können, ist die Situation auf Amateur- und Nachwuchsstufe wesentlich düster. Nicht nur in Deutschland kämpfen die Verbände um ihre besten Talente. Doch wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt, führen geschlossene Sportstätten und verbaute Perspektiven zu erstaunlichen Reaktionen. Dem Rückzug von Medaillenkandidaten würden Aufnahmestopps von Vereinen gegenüberstehen.

♦

Die 5G-Technologie kommt in immer mehr Ländern auf den Markt. Allerdings wissen immer noch die wenigsten, welche Funktionen und was für Vorteile der drahtlose Standard der nächsten Generation bringt. Mobilfunkgegner zeigen sich skeptisch und sorgen sich wegen der Strahlen um ihre Gesundheit. Das «Wall Street Journal» will in dieser Thematik Klarheit schaffen und beantwortet die dringlichsten Fragen zur neuesten Technologie.