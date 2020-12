Das Beste der anderen

Ralph Hamers steht bereits in der Kritik. Erst vor wenigen Wochen hat der Niederländer seinen neuen Job bei der Schweizer Grossbank UBS begonnen. Doch jetzt muss er sich in den Niederlanden wegen eines riesigen Geldwäschereifalls vor Gericht verantworten. «Finews» stellt sich die Frage, ob er als UBS-Chef nun zurücktreten müsse. Die Frage sei allerdings nicht ganz so einfach zu beantworten.

Der Bundesrat steht unter Druck: An der Sitzung vom Freitag muss er über die Verschärfung der Eindämmungsmassnahmen gegen das Virus entscheiden. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch bezeichnet die aktuelle Lage als beunruhigend. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» spricht sie über einen Plan B, ihre eigene Weihnachtsfeier und richtet einen Appell an die Bevölkerung. «Auf jeden Fall lasse ich mich impfen, wenn in der Schweiz die Zulassung da ist.»

Homeschooling oder regulärer Unterricht mit Maskenpflicht? Plötzlich stellt sich diese Frage wieder. Nicht nur in der Schweiz diskutieren die Politiker derzeit darüber. Auch in Deutschland wird heftig debattiert. In der Hardtschule hat sich zwischen der ersten und der zweiten Welle nicht viel verändert. Die Schüler entscheiden, ob sie in der Pandemie zu Hause bleiben oder ins Klassenzimmer kommen. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» hat der Privatschule einen Besuch abgestattet.