Das Beste der anderen

Bei UBS sorgt derzeit nicht nur die Personalie Ralph Hamers für Gesprächsstoff. Wie die NZZ in Erfahrung gebracht hat, plant die Schweizer Grossbank am Zürcher Paradeplatz den grossen Wurf. Das Gebäude des früheren Bankvereins soll von Herzog & de Meuron komplett umgebaut und fürs Publikum geöffnet werden. Einzig die denkmalgeschützte Fassade aus den Fünfzigerjahren soll so bleiben, wie sie heute ist. Mit den Bauarbeiten will UBS bereits im nächsten Herbst starten.

♦

Lockdown in Deutschland. Am Sonntag haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verschärfte Eindämmungsmassnahmen gegen das Virus beschlossen, die Mitte Woche in Kraft treten. Wirtschaftswissenschaftler Clemens Fuest ist mit den Entscheidungen mehrheitlich zufrieden. «Der Lockdown ist eine Investition in die Zukunft», sagt er gegenüber der «Süddeutschen Zeitung». Dennoch ist Fuest davon überzeugt, dass der Bund den Unternehmen besser hätte helfen können.

♦

Wie sieht die Welt nach Corona aus? Kommt nach der Pandemie die grosse Inflation? Droht eine neue Währungskrise? Diese Fragen dominieren in diesen Tagen das Geschehen. Eine Gruppe von Ökonomen und Investoren proklamiert die Sorge um einen übermässigen Preisanstieg infolge der Rettungspolitik. Die Propheten des Untergangs zu ignorieren, ist vielleicht nicht weise, auch nicht für Anleger, warnt das «Manager Magazin».