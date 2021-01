Das Beste der anderen

Krankenwagen im Dauereinsatz: Jede dreissigste Person in London ist mittlerweile mit Covid-19 infiziert. Die Krankenhäuser der britischen Hauptstadt sind an der Belastungsgrenze. Die meisten Intensivstationen sind schon fast bis zum letzten Platz gefüllt. So schlimm wie in London wütet das Coronavirus derzeit nirgendwo in Europa. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtet über Ärzte, die nicht mehr jeden retten können, der noch zu retten wäre.

♦

Aktien mit Kurspotenzial zu finden, ist derzeit keine leichte Aufgabe. Ein Ende der Pandemie ist in den meisten Werten bereits eingepreist. Dementsprechend hoch ist das Kursniveau am Markt. Das deutsche «Handelsblatt» hat alle 160 Titel, die im Leitindex Dax oder in den Nebenwerteindizes MDax und SDax gelistet sind, unter die Lupe genommen. Es resultiert eine Liste von zehn Valoren, die über ein Kurspotenzial von bis zu 69% verfügen.

♦

Ab kommenden Montag gelten in der Schweiz wieder schärfere Regeln im Kampf gegen das Coronavirus. Massnahmen für die Volksschule sind zurzeit nicht geplant. Anders als bei den Läden oder bei der Pflicht zum Home Office überlässt der Bundesrat dies den Kantonen. Wie der «Tages-Anzeiger» in Erfahrung gebracht hat, sei Home Schooling für viele Kantone das allerletzte Mittel. Um diesen Schritt zu umgehen, erarbeiten sie jetzt Konzepte für Szenarien, auch in gegenseitiger Absprache, wie sie betonen.