Das Beste der anderen

Heute ist der letzte Arbeitstag von US-Präsident Donald Trump. Wenn Joe Biden am Mittwoch als Präsident vereidigt wird, geht die Ära des Republikaners zu Ende. In seiner vierjährigen Amtszeit hat Trump fast täglich für neue Kontroversen gesorgt. Aber der 45. Präsident der Vereinigten Staaten hinterlässt auch bleibende Spuren – nicht nur in den USA selbst, sondern weltweit. Die NZZ lässt die Zeit von 2017 bis 2021 Revue passieren. Dabei ragen zwölf Vermächtnisse der Ära Trump besonders heraus.

♦

Radfahren ist im Trend. Im Zuge des ersten Lockdown im vergangenen Frühling hatten die Menschen Velos gekauft wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sämtliche Fahrradgattungen vom Faltrad bis zum E-Mountainbike waren vergriffen. Inzwischen haben die Fahrradhändler auf den Boom reagiert. Trotzdem rechnen sie damit, dass die Auswahl an Velos im Sommer mager sein wird und die Preise steigen werden. Denn die Hersteller kommen mit der Arbeit kaum noch hinterher, weiss die «Zeit».

♦

Viele wollen sie haben, nur wenige können sie nutzen: Die Social-Media-App Clubhouse ist seit dem Wochenende auch in Deutschland angesagt. Damit können die Anwender Gesprächen wie bei einem Live-Podcast zuhören oder sich aktiv an Diskussionen beteiligen. Anders als in Netzwerken wie Twitter kann man Beiträge nicht schriftlich kommentieren oder Likes vergeben. Doch was steckt eigentlich sonst noch hinter Clubhouse, und warum ist die App umstritten? Diesen Fragen ist das «Manager-Magazin» nachgegangen.