Das Beste der anderen

Am Mittwoch beginnt Joe Bidens Amtszeit als neuer US-Präsident. Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten will keine Zeit verlieren. Ende vergangener Woche hat er bereits Details zu einem neuen, umfangreichen Konjunkturpaket vorgelegt, das er so schnell wie möglich verabschieden will. Damit ist bereits klar, dass es für einige Branchen in naher Zukunft deutliche Veränderungen geben wird. Doch was heisst das für einzelne Aktien? Dieser Frage ist das «Handelsblatt» nachgegangen.

♦

Für die meisten Menschen bedeutet die Coronakrise Frust und Einsamkeit. Für die italienische Mafia ist die Pandemie allerdings eine historische Chance. Das schreibt der «Spiegel». Wucherzinsen, Geldwäsche, Geschäftsübernahmen: Cosa Nostra, ‘Ndrangheta und Camorra investieren zurzeit gezielt in Roms historisches Zentrum. Ein Journalistenteam des Magazins hat mit Ermittlern und Opfern gesprochen, um herauszufinden, was für Vorteile sich die Mafia daraus erhofft.

♦

Vor fünfzig Jahren erhielten die Schweizer Frauen das langersehnte Stimmrecht auf eidgenössischer Ebene. In einem kleinen Oberwalliser Dorf durften sie allerdings bereits vierzehn Jahre zuvor über eine nationale Vorlage abstimmen. Dieser Fakt sorgte für einen kleinen helvetischen Skandal. Roman Weissen, der ehemalige Gemeindepräsident von Unterbäch VS, erinnert sich in einem Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» an diese historische Zeit.